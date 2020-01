Chiariello: "Il Napoli cerca di rilanciarsi con la Coppa Italia, ultima porta sull'Europa"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Dovevano arrivare Vidal, Giroud, Spinazzola e invece arrivano tutti altri giocatori all'Inter. Intelligentemente Conte ha capito di essere debole sulle fasce ed è andato a prendere Moses dall'Inghilterra perché Candreva non può reggere quella fascia e Young per far riposare Biraghi. Basteranno i nuovi quinti per rilanciarsi in corsa scudetto? La Lazio stasera scende al San Paolo senza Luis Alberto, Correa, ma si presenta con il temibilissimo Immobile e Caicedo, l'uomo dagli ultimi minuti. La Lazio vuole impegnarsi in Coppa Italia visto che le semifinali sono a Marzo in piena corsa scudetto? Il Napoli cerca di rilanciarsi con la Coppa Italia, ultima porta sull'Europa. Vedremo stasera chi si rilancerà".