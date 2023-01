Chiariello: "Il Cholito bacia la maglia perché ama veramente Napoli, Osimhen immarcabile. Il Napoli sta facendo la storia con Spalletti, è il più bello di tuttii tempi"

L'editoriale di Umberto Chiariello per Campania Sport su Canale 21 dopo la partita di Serie A Napoli Roma:

"Il Napoli è la squadra perfetta. Il Napoli ha 13 punti sulla seconda in classifica, il Milan è franato letteralmente. Tutte le grandi sono a -15 e -16 anche, sono numeri pazzeschi che sono frutto del fatto che il Napoli gioca a calcio. Osimhen è l’Harry Kane del campionato italiano, Rui Patricio ha rischiato di mandarlo in ospedale per il gol che ha fatto. Osimhen è immarcabile, in Europa sono pochi così. Lobotka è dominante a centrocampo e Kim è The Monster, quando serve c'è sempre anche Alex Meret pronto a mettere la pezza con le parate salva partita. I cambi sono la differenza che questa rosa straordinaria che Spalletti decide in maniera fantastica. Simeone ha fatto più gol di Osimhen lo scorso anno ed è arrivato qui con una grandissima umiltà , sapendo di essere la terza scelta dopo Osimhen e l'investimento da 35 milioni di Raspadori. E' venuto qui amando Napoli e volendo a tutti i costi il Napoli. Bacia la maglia con sentimento e non come fanno tutti i mercenari. Questo è il Napoli forse più bello di tutti i tempi, sta facendo la storria come tanti altri grandi club con campioni non hanno fatto".