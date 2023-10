Chiariello: "Ho sentito una boutade incommentabile sul Napoli. Mourinho? Si fosse chiamato Garcia sarebbe stato esonerato"

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21:

"Se ne dicono sempre tante sul Napoli, ma di tutte le fesserie che ho ascoltato, ce n'è una che le batte proprio tutte e risale alla scorsa stagione. Ogni anno, i famosi 'sfascisti' non solo aspettano che Napoli abbia dei problemi, ma ne godono. Questi sfascisti, l'anno scorso, se n'erano usciti con una boutade talmente ridicola che era incommentabile: dopo aver insultato De Laurentiis, hanno detto che era stato grazie a loro che il presidente aveva fatto gli acquisti giusto, perché lo avevano stimolato con le loro critiche. C'è solo da vergognarsi. Se Mourinho si fosse chiamato 'Garcia', sarebbe già stato esonerato. Per molto meno, Garcia si è trovato mezza Napoli che lo voleva via".