Chiariello: "Errore gravissimo dell'arbitro: il gol di Politano non era da annullare"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale: “Due parole chiave: empatia, e sintonia, sono tutta la differenza che passa tra il ghiacciolo Garcia e l’umanissimo Mazzarri.

"Mazzarri è un uomo che ha sofferto nella sua vita dall’arrivare in alto e poi precipitare velocemente. Quando andò all’Inter si sentiva in cima al mondo, scrisse anche un libro ‘Il meglio deve ancora venire’, ahimè non fu così. Il meglio per lui era dietro le spalle ed era a Napoli. Il libro fa traspirare un uomo molto convinto di sé, oggi quell’uomo ha saputo mettersi in discussione. Ha capito che era antipatico, che sbagliava l’approccio con la stampa e la gente comune. Ha pagato più per errori di comunicazione che sul campo. In Inghilterra non fece male ma non imparò bene la lingua e riuscii ad entrare in sintonia con l’ambiente, per questo fu preso in giro in tanto. Ha saputo capire che doveva cambiare atteggiamento, aggiornarsi e fare un bagno di umiltà. Quando è tornato a Napoli ha detto: ‘Sono qui per dare una mano al presidente’, consapevole che era un traghettatore per soli 6 mesi. Questo ha fatto tutta la differenza del mondo. Era quello che avrebbe dovuto fare anche Garcia, arrivato alla soglia dei 60 anni aveva una grande chance: prendere una squadra in mano fortissima e portarla ancora alla vittoria solo accompagnandola. Nessuno si ricorda che il grande Ajax non era di Michels, vinse in un ciclo col continuatore Kovacs. Garcia doveva essere il continuatore, invece ci ha messo presunzione e non è entrato in empatia col gruppo, che si è spento completamente nella settimana tra Union ed Empoli. La squadra aveva l’elettroencefalogramma piatto, lo sguardo spento e le gambe vuote: un disastro!



Oggi non possiamo dire che abbiamo ritrovato il Napoli, perché è ancora convalescente, ma è una squadra che si sta togliendo dubbi e paure di dosso. Deve autoconvincersi, anche se ha problemi strutturali in difesa. Spero che Natan venga rimesso nel suo ruolo e dimostri di essere il migliore difensore del Napoli. Il Napoli si è però scrollato di dosso la paura col Braga. Un po’ di fortuna, una grande parata di Meret e due gol rocamboleschi che ha fatto togliere le paure della vigilia. Col Cagliari il palo, la parata di Meret sul contropiede di Nandex, nel secondo tempo il Napoli fa il Napoli e vince. Doveva essere 3-1, ma c’è stato un gol annullato che non doveva essere annullato. Non se ne può più di questo utilizzo del Var! C’è stato un errore tecnico al Maradona, che Dossena ha salvato non segnando di testa il 2-2. Nell’azione sul gol annullato, quando Osimhen si muove per andare verso Dossena è lontano. Al Var dovevano far valutare all’arbitro, la decisione spetta all’arbitro di campo e non al Var. E’ gravissimo! Un errore tecnico inammissibile. Doveva decidere Marcenaro se Osimhen partecipa all’azione, al 99% quel gol è valido e il Napoli ha rischiato il 2-2. Il Napoli ha sbloccato le punte ed è tornato a giocare a calcio. Ora avrà una gara fondamentale con la Roma, dove si giocherà la zona Champions.

Chiudo con l’errore di Udine nel minuto di raccoglimento per la scomparsa di Antonio Juliano, che dimostra quanti ciucci ci sono in Italia oggi. Sul maxischermo hanno messo l’immagine non di Juliano, ma di Paolo Pulici, che è vivo è vegeto. Una gaffe vergognosa! Ciucci ridicoli, che non sanno nemmeno mettere l’immagine di Juliano, una vergogna!”.