Chiariello elogia Gattuso: "Qualità dell'uomo enorme, non ha abbandonato i suoi collaboratori"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, è intervenuto Umberto Chiariello in onda su Radio CRC:

"Non parlerò di mercato ma di un uomo con la U maiuscola che si chiama Rino Gattuso. Magari è sopra le righe e non le manda a dire ma ha fatto una cosa importante che dimostra la qualità dell'uomo. Ha rinunciato a 5 milioni di euro netti con un contratto firmato. E' andato via non essendo amato e stimato nell'ambiente di lavoro ma non ha abbandonato i suoi collaboratori come molto spesso fanno altri. Il suo gesto mi tocca da vicino e non è un caso isolato".