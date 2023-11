Chiariello: "De Laurentiis ora sta in faccia al muro. Tentenna con Tudor per un motivo"

L'editoriale di Umberto Chiariello ai microfoni di canale 21 nel corso della trasmissione "Campania Sport" post Napoli-Empoli 0-1

"De Laurentiis deve uscire allo scoperto ed ammettere d'aver sbagliato. Il commissariamento post-Firenze è stato un rimedio peggiore del male, perché aveva sfiduciato Garcia pubblicamente, per poi negare tutto ed attaccare la stampa. Successivamente, è andato agli allenamenti, è entrato negli spogliatoi: lo ha decapitato. Sapendo che ogni partita sarebbe stata l'ultima spiaggia, Garcia che doveva programmare? Il turnover? Fa i cambi sempre conservativi; fa la formazione sempre conservativa. Oggi, invece, ha voluto dimostrare che lui sa fare turnover, come un allievo che vuole dimostrare qualcosa al professore, perché non ne ha la fiducia.

Questo nodo gordiano va spezzato, ma vanno chiarite anche le responsabilità, altrimenti il Napoli da questo guado non ne esce. Adesso De Laurentiis sta in faccia al muro e qualcuno, dall'interno, gli dice di non cambiare, mentre altri sostengono che chiunque sia meglio di Garcia. Conte è un sogno inarrivabile.

Tudor? Ha un anno di contratto col Marsiglia e deve liberarsi, e ti manda a quel paese perché ha un carattere forte. Ci vuole il pitbull come quando prese Gattuso? De Laurentiis ha tentennato perché non vuole ripetere l'esperienza di Gattuso: vuole un traghettatore, per poi ripartire l'anno prossimo con un allenatore giusto.

La sconfitta con l'Empoli è un grido di dolore altissimo, ma è necessario per capire che c'è un male grave da curare. Può anche essere utile, perché le altre big hanno pareggiato e, paradossalmente, questa sconfitta non preclude la corsa Champions. Allora, o viene qualcuno che sappia farti fare la grande rimonta Scudetto, o viene un traghettate come Mazzarri oppure Cannavaro. Saranno davvero peggiori del male? Peggio di Garcia, ora, non può esserci niente".