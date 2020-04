Chiariello: "De Laurentiis faccia chiarezza: cosa vuole fare con Mertens e Callejon?"

Napoli calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Il Napoli si sta preparando ad avere diversi scenari. Govenro italiano principale ostacolo, poi ci sono questioni tecnico-legali da valutare. Ciò che De Laurentiis non vuole è che si torni ad allenarsi senza poi giocare. Il Napoli, secondo uno scenario, potrebbe addirittura lottare per lo scudetto perché tornano in auge i playoff e playout. Lo scenario C è fermare tutto ed il Napoli si prepara per l'Europa League. In fine, l'ultimo scenario, è ripartire a Settembre ma la UEFA non è d'accordo. In tutto ciò c'è il rischio che chi è in scadenza vada via a fine giugno. Su questo vorremmo che De Laurentiis battesse un colpo e ci facesse sapere cosa vuole fare con Mertens e Callejon".