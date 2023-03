Chiariello contro alcuni gruppi organizzati di tifosi Napoli: "Vi dovete vergognare!"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il clima dello stadio Maradona durante Napoli-Lazio:

"A me non pare giusto che in Italia si possa festeggiare allo stadio con sciarpe, cori, bandiere e striscioni, tranne a Napoli. Questo non è giusto! Sono contro quelli che vanno a rubare i posti a chi li ha assegnati, contro quelli che si vanno a fare gli spinelli allo stadio, contro quelli che fanno i bulli, contro ogni forma di violenza, ma non sono contrario alle loro esigenze di tifare come tutti gli altri stadi.

Però questo non mi impedisce di dire una parola sola a questi gruppi organizzati: vi dovete vergognare! Avete figli che non hanno mai visto uno scudetto a Napoli e dopo 33 anni questi ragazzi vi stanno portando ad un sogno che state aspettando da una vita.

Nel momento in cui il Napoli ha bisogno del dodicesimo uomo vi tirate indietro, che uomini siete? Non siete tifosi del Napoli! Pensate solo ai vostri interessi, se foste davvero tifosi cantereste fino all’ultimo secondo e poi si discute. Vergognatevi!”