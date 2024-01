Chiariello attacca Mazzarri: "Il suo Napoli è l'anti-calcio! Partita indecente, scimmiottare Spalletti è ridicolo"

A Canale 21 è intervenuto Umberto Chiariello con il suo consueto editoriale, dopo la vittoria del Napoli contro la Salernitana:

"√ą stata una vittoria come lo scorso Mazzarri, ma non bisogna farsi illusioni. Questo non √® neanche il lontano parente del Napoli campione d'Italia. Non √® neanche il lontano parente del Napoli di Mazzarri di dieci anni fa. Vincere e convincere era utopia. Ma vincere era importante in ogni caso. Solo con i risultati si riprender√† il morale, e si riprender√† a giocare a calcio. Quando non ci sono i risultati, il pallone pesa il triplo, la mente √® ottenebrata. √ą tutta una questione di mente pi√Ļ che di gambe. Se il Napoli continua a ottenere risultati, potr√† anche migliorare.

A me per√≤ non interessa il plauso della gente. Dir√≤ quello che penso. Il Napoli fa l'anti-calcio. La vittoria √® importantissima, soprattutto considerando l'imminente Supercoppa. Ma ci√≤ non risolve i problemi, che sono molti ed endemici. Il calcio era quello del Napoli di Sarri: ampiezza, palleggio, riaggressione. Poi c'√® chi fa i risultati giocando male, come la Juventus di Allegri, ma quello non √® anti-calcio. Anti-calcio √® quando non sai cosa fare. Mazzarri in conferenza mi √® sembrato in stato confusionale. Come pu√≤ dire che abbiamo ritrovato il possesso palla e il gioco? Il primo tempo √® stato da incubo.¬† Abbiamo fatto il 70% di possesso, √® vero, ma se Rrahmani tocca 125 palloni a cosa serve? Qual √® l'utilit√† se poi impieghiamo 20 minuti a passare la met√† campo avversaria? Contano le azioni da gol, e il Napoli non produce niente. Scimmiottare Spalletti √® ridicolo. E questo Garcia lo aveva capito, ma il suo problema √® che aveva smontato quel giocattolo senza montarne uno nuovo. Mazzarri invece vuole emulare Spalletti, ma cos√¨ siamo lontani anni luce dalla soluzione. Se Rrahmani non avesse fatto gol staremmo parlando del funerale del Napoli. √ą stata una partita indecente!".