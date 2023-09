Chiariello attacca Garcia: "Ancelotti 2.0, la tua spocchia non ci serve! Mi risulta che la squadra sia scontenta di ciò che fa"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, così nel suo editoriale dopo Genoa-Napoli 2-2:

“Ho visto l’Ancelotti 2.0, se prendi una squadra che gioca a memoria è una diminuzione farla giocare a memoria? Garcia vuoi stravolgere una macchina che funziona, faremo la fine di Ancelotti e a Natale fuori dai giochi? E noi? Assenti. No Garcia, la tua spocchia non ci serve: o ci metti umiltà e lavoro tattico, e a me risulta che la squadra non sia contenta degli esercizi che fa, oppure non hai grande futuro. Veniamo da Sarri e Spalletti, se smonti il giocattolo perseverare è diabolico, ma spero che il presidente non lo consenta”