Chiariello attacca: "De Laurentiis ha messo in cassa integrazione chi non doveva andarci"

Notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista:

“Mi tocca ripetere un concetto. Tra le maxi polemiche tra sindacato e Lega, Ministro dello Sport con il CONI, presidente e presidente, avremo un maxi mercato fino a Dicembre, maxi stagioni con contratti prorogati fino a fine attività, infine il maxi ritiro, tema nuovo: 3 mesi senza famiglia per i ragazzi dopo la quarantena, così deve essere per salvare il calcio. Tutti noi sappiamo che quando De Laurentiis parla in pubblico non fa prigionieri e le sue esternazioni spesso travalicano il senso della misura. In questo momento però, oltre ad aver cambiato marcia in Lega guidando la corrente dei falchi, oggi sta applicando il silenzio, la società tace. In questo momento De Laurentiis non è vulcanico, è al polo, è un freezer: ha congelato tutto. La sua strategia non è nota a tutti, una sola cosa è chiara: ha messo in cassa integrazione chi invece, non doveva andarci".