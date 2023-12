Chiariello: “Altro che mancanza di personalità, Meret ha dimostrato di saper reagire”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato di Alex Meret:

Dopo la papera di Madrid, tutti a Napoli hanno chiesto l’accantonamento di Meret in favore di Gollini, che è un buon portiere ma non un fenomeno. Meret che era accusato di essere un ragazzo senza personalità, così come l’anno scorso cominciò il campionato sfiduciato dal suo stesso allenatore e giocò refrattario e tetragono ad ogni tipo di pressione facendo una straordinaria stagione, quest’anno consapevole di non aver fatto benissimo, dopo l’errore più grave ha dimostrato di aver altro che personalità. Quella che voi non potrete mai capire, perché per voi personalità è fare casino, andare in televisione, ridere e scherzare, no. Lui è un ragazzo serio, che fa il suo lavoro da professionista e ha mostrato di sapere reagire perché non è la prima partita ma una serie che sta disputando ad altissimo livello. Questo per rispondere a tutti quelli che non capiscono niente di pallone e si ergono a professori del piffero”.