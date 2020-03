Chiariello: "Ad oggi c'è una sola cosa da decidere: rinviare gli europei all'anno prossimo, senza se e senza ma"

Ultime notizie - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Calcio italiano che non sa che pesci prendere. Formula 1, Champions League e NBA sono gli eventi sportivi più importanti, si è fermato il football americano, europeo, si è fermata la Formula 1 e gli NBA, vanno a rischio le Olimpiadi e corse ciclistiche. La pandemia è stata sottovalutata da chi avrebbe dovuto prendere i provvedimenti sin dall'inizio. Oggi non sappiamo se e quando riprenderemo, Gravina giorno per giorno aumenta l'allarme facendo varie ipotesi sul prosieguo. Ad oggi c'è una sola cosa da decidere: rinviare gli europei all'anno prossimo, senza se e senza ma".