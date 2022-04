Chiariello a CN24: "Ritiro Napoli? Roba da dilettanti alo sbaraglio! Ai calciatori azzurri andrebbe fatta vedere Salernitana-Fiorentina"

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Nel Napoli c'è caos e basta. E' una cosa che si ripete perchè dopo 18 anni non dico che devi avere un centro sportivo di proprietà, il punto è un altro: una società di serie A non può avere una foresteria per il gruppo squadra, è impensabile. E' mai possibile che questi non riescono a trovare camere di albergo e sono costretti a cambiare modalità del ritiro che non si è mai vista dove il famoso terapeuta diventa il bicchiere di vino. Trovo ancora più impensabile che si scriva prima di un ritiro permanente facendosi, come si suol dire debiti con la bocca, senza accertarti di avere le condizioni per poterlo fare salvo poi fare dietrofront. Siamo davvero ai dilettanti allo sbaraglio.

De Laurentiis? La sua presenza a Castel Volturno serve per blindare la Champions. Forse abbiamo sopravvalutato Spalletti, ho letto stamattina di una lite con figlio De Laurentiis. La vicenda ritiro mi ricorda quella di Ancelotti. Spalletti ci deve dare molte spiegazioni su come ha gestito la fase della stagione più delicata dove poteva davvero vincere lo scudetto in un campionato dove non ci sono queste grandi squadre. Meret lo stanno massacrando in una maniera indegna, ieri anche Buffon ha sbagliato così come in passato Neuer o Donnarumma, il problema è che costringono il portiere a fare il Rivera quando non ha i piedi.

L'anno prossimo partiranno dieci giocatori, parliamo di un epilogo. Fossi un dirigente del napoli prenderei tutti i giocatori per le orecchie e li costringerei a vedere Salernitana-Fiorentina dicendogli di vergognarsi perchè i granata erano morti e sono scarpari rispetto a voi ma azzannano gli avversari"