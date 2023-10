Chiariello a CN24: "Reputo vigliacco un atteggiamento di Garcia. Solo un azzurro non sta dando il massimo: l'ho visto frastornato"

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24

"I singoli rendono nel momento in cui la squadra ha un sistema di gioco ed i ragazzi sanno cosa fare. Quando ai calciatori togli certezze e li metti in un limbo, accade per esempio che Osimhen chiami il pressing alto ed i compagni invece si guardano in faccia e non lo fanno perchè il mandato del tecnico e quello di non farlo più. Questo va contro la natura di questo napoli che aveva tra le sue prerogative, la preventiva alta ed un recupero palla immediato. Non ho visto nessun calciatore del Napoli non sudare la maglia.

Reputo un atteggiamento molto vigliacco quello di Garcia di addossare le colpe ai calciatori che non picchiano o non hanno cazzimma, lo dico con sincerità. Il problema sta nel gioco, non nell'atteggiamenti. Questi ragazzi non si sono montati la testa, stanno dando tutti l'anima in campo tranne uno che è letteralmente imbambolato, mi riferisco a Meret. L'ho visto frastornato".