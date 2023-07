Chiariello a CN24: "Osimhen e il Napoli rifiuteranno offerte dall'Arabia. Demme? Lo porto io a Firenze se ci danno Castrovilli"

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sono preoccupato dalle offerte dall'Arabia Saudita, non è una bolla come accaduto per la Cina. Ci stanno rubando il giocattolo, pensate alla prossima Champions League dove non ci saranno Messi, Ronaldo, Benzema. Parliamo di tre Palloni d'Oro, non di calciatori normali. Se poi dovesse andarci anche Mbappè sarebbe un bel problema. L'Arabia non stanno prendendo calciatori a fine carriera ma chi è ancora nel pieno della carriera come per esempio Milinkovic Savic. Quindi chi dice che queste operazioni fanno bene al bilancio dei nostri club non capisce nulla. Sono operazioni che impoveriscono tutti. Chi non si rende conto del pericolo arabo è miope assai.

Nel calcio moderno i calciatori vanno comprati e ricomprati ad ogni anno dalla scadenza. oggi i rinnovi sono più importanti degli acquisti. Il Napoli sta arrivando al rinnovo di Osimhen che farà a mio avviso, penso rifiuterà l'offertona anche dall'Arabia Saudita così come ha fatto Mbappè. Il Napoli ha fatto un'operazione capillare con Meret, Gollini e Caprile mandato a giocare. Il Napoli dello scudetto doveva blindare i suoi gioielli e l'ha fatto. Bisogna chiudere il difensore centrale, Danso e Kilman mi piacciono molto. Porto io Demme a Firenze se ci danno Castrovilli".