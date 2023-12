Chiariello a CN24: "Meret vada via, non merita il linciaggio schifoso di Napoli! Siete folli, vi faccio ricoverare"

“Il risultato di ieri sera è bugiardo e condizionato da episodi arbitrali: lo 0-1 non c’è, il Napoli non ha toccato palla nell’azione e c’è un chiaro ed evidente errore dell’arbitro Massa sulla cintura di Lautaro Martinez a Lobotka. Fino allo 0-2 c’è stata partita, il Napoli di Mazzarri ha un’anima e non merita di prendere tre gol.

Certi discorsi sono sorprendenti, Mazzarri è qui da pochi giorni e ha lavorato poco quanto niente con la squadra: come poteva guarirla? Di quanto tempo ha bisogno? Con Atalanta, Real Madrid e Inter si crolla nel secondo tempo, bisogna migliorare questo aspetto. Sarebbe da citare per danni la preparazione atletica di Rudi Garcia.

Cosa volete da Meret? Siete folli tutti quanti, vi faccio ricoverare. Leggere 4 in pagella a lui e 6 a Kvaratskhelia è da ritiro del tesserino, e Khvicha è stato il peggiore in campo. Siete fuori di testa, ce l’avete con questo ragazzo.

Resta titolare o va via? Deve andare via, non merita ciò che gli state facendo. Napoli è schifosa nei confronti di Meret, è una vergogna. Gli auguro di trovarsi una nuova squadra, non merita questo linciaggio schifoso. Non è un fenomeno, ma in Italia non se ne vedono. Donnarumma sta facendo puttanate e nessuno dice niente, solo Vicario sta facendo bene.

Meret è il portiere titolare del Napoli, punto. Perchè non dovrebbe restare titolare? Sta facendo disastri come Onana? Fa errori come li fanno i difensori, quanti gol ha Rrahmani sulla coscienza? E Di Lorenzo? Il Napoli ha preso 17 gol, Meret ne ha solo 4 sulla coscienza”