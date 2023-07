Chiariello a CN24: "L'unico addio non previsto da ADL era quello di Spalletti. Kim? Siamo fortunati se..."

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Nuove maglie del Napoli? Non so se quelle che vedremo oggi siano quelle uscite sui social. Se fossero quelle, mi piacciono molto. Soprattutto quello quella color ghiaccio mi piace davvero tanto. Kim? De Laurentiis aveva previsto tutto, l'unica cosa che non aveva previsto era la vicenda Spalletti: ha provato a convincerlo ad aprile senza riuscirci. Su Kim sono girate tante voci incontrollate, ad oggi è ancora del Napoli. Se diventerà un calciatore del Bayern Monaco, scatterà da quel momento il cronometro.

Lo scorso anno il Napoli sostituì Koulibaly in una ventina di giorni portando Kim addirittura a Castel di Sangro. Non se se il Napoli spenderà le cifre che leggo per il difensore, il mio preferito è Kilman. Non mi fa impazzire a quelle cifre per esempio Le Normand. Mavropanos? Non lo conosco proprio, dovrò studiarmelo. Se arriva uno che fa l'80% che fa Kim siamo fortunati".