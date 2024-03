Chiariello a CN24: "Il Napoli ha ritrovato la voglia di vincere, è in corsa per il quinto posto Champions. Barcellona? Battere il Torino..."

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Chiariello sul Napoli

"La Juve non perdeva con una squadra 5 partite di seguito con la Fiorentina negli anni '60. Allegri ha capito che il Napoli ha difficoltà a costruire dal basso. Chiesa segue Lobotka e tatticamente è stata letta bene. Il Napoli ha ritrovato antichi principi e ha avuto voglia di vincere la partita. I punti di Cagliari ci sono stati restituiti perchè non si meritava di vincere. Quarto posto? Non ci penso più, il quinto conterà sul serio e vorrebbe dire Champions. Lì il Napoli è in lotta. Le ultime due rimonte del Bologna fanno pensare che il quarto posto sia blindato. De Laurentiis? Dazn non ha accolto le richieste del Napoli per il sabato di Pasqua con l'Atalanta e lui si è arrabbiato. Già aveva detto di essere contrario alle telecamere nello spogliatoio e le conferenze e quindi ha preso questa decisione, pur pagando la multa. Se il Napoli riesce a battere il Torino, arriva al Barcellona con tre vittorie consecutive e con un tecnico imbattuto dal suo arrivo. Questo porta a percentuali più di equlibrio anche se i favoriti sono sempre loro".