Chiariello a CN24: "Da muccusielli l'atteggiamento di Osimhen, ricordiamoci però che ha 24 anni"

Napoli - Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione "CalcioNapoli24 Live":

"Da muccusielli togliere le foto con la maglia del Napoli dai social. Sono video messi con leggerezza, non penso che ora dobbiamo condannare il ragazzo dei social. E' un errore dovuto ad una leggerezza. Non era il modo e il momento di fare ironia. Osimhen si è comportato a muccusiello, ma anche lui è un ragazzo e può commettere errori. E' però uno che in campo ha dato sempre il massimo e possiamo capirlo questa volta".