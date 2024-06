Chiariello a CN24: "Conte accetta i parametri del Napoli, ma occhio alle eccezioni! Caprile non lo prenderei subito, gira una voce su Klopp..."

Calciomercato Napoli - Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

Presentazione Conte? Non saprei ancora, ho letto del 26 giugno a Palazzo Reale ma ancora non ho conferme. Quello che posso dire è che non c’è ancora certezza”.

Con Conte il Napoli rispetterà i suoi parametri economici? Accettando il Napoli, il tecnico ha accettato l’impostazione societaria. Valuteranno le varie opzioni, per esempio il Napoli è abituato a pagare certi stipendi per i difensori ma ha fatto alcune eccezioni con Koulibaly o come voleva fare per Kim. Ad esempio Hermoso è un parametro zero, quindi lo stipendio può essere più alto del solito al netto delle commissioni. Se poi dovesse arrivare un caso speciale come Lukaku o Chiesa, allora saranno valutati caso per caso”.

Su futuro di Meret: “Distinguo quello che penso che accadrà da quello che farei io. Per esempio Caprile non lo riporterei a Napoli subito, ha avuto un infortunio e quando è tornato a giocare ha fatto bene ma non benissimo. Nell’ultimo periodo ha fatto un paio di papere clamorose che potevano costare caro, è un portiere forte che però deve fare il suo percorso. Anche Vicario, che ora è il secondo di Donnarumma dopo aver scavalcato Meret, ha avuto bisogno di due anni per diventare così forte.

Il Napoli non vuole giocatori in scadenza, quindi il rinnovo di Meret potrebbe essere propedeutico ad una cessione per l’anno prossimo ed allora si può pensare al ritorno di Caprile. In tal senso una conferma di Gollini potrebbe essere importante per confermare la lineup dei portieri”.

Come classifico Conte tra gli allenatori? Conte lo piazzo dietro a Guardiola, Ancelotti e Klopp, forse anche ad Allegri se guardiamo il palmares così come Benitez o Mourinho. Conte ad oggi è nella top 4 con i primi tre nomi che ho fatto. Dal mio punto di vista che, escluso Klopp che qualcuno dice che venga a Napoli tra tre anni ed è il mio preferito e lo aspetterei fuor la porta, dico che Conte incide di più su una squadra immediatamente anche più di Ancelotti. A Napoli serve un nuovo leader dopo Spalletti e lui ci l’ha, seppur non è un leader calmo come Ancelotti che gestisce i campioni. A Napoli serve un leader carismatico e Conte lo è”.