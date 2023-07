Chiariello a CN24: "Con questi tre acquisti andiamo in finale di Champions League! Futuro Osimhen? Ci sono due indizi"

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Osimhen? Non credo ci siano dubbi sul rinnovo di osimhen, quando c'è la volontà delle parti la soluzione si trova sempre. Nessuno in questo momento è disponibile a mettere sul piatto una cifra pari a 180 milioni. Ci sono indizi che mi fanno pensare positivo: le dichiarazioni d'amore e di Osimhen ed il fatto che De Laurentiis abbia detto di non volerlo cedere. Secondo me il famoso 7,5 milioni offerti a Higuain prima e Cavani poi, saranno le cifre che verranno proposte a Osimhen. Non credo ci sia una deadline prefissata per Osimhen, se arriva la proposta indecente la prendi e basta. Non credo possa arrivare a fine mercato qualcosa di così potente, in quel frangente si fanno affari last-minute. Non mi sorprenderebbe se il Napoli replicasse le dinamiche Anguissa e Ndombele che arrivarono negli ultimi giorni di mercato.

Se vogliamo giocare, dico quali sono i miei tre acquisti preferiti: Danso, Koopmeiners e Berardi. Se prendiamo questi tre vinciamo il campionato con 10 punti di vantaggio ed arriviamo anche in finale di Champions (ride ndr). Il Napoli esce rinforzato dalle partenze di Giuntoli e Formisano, mi riferisco dunque alla dirigenza. tenere gente scontenta è negativo, quando lavori tanti anni per una stessa azienda le motivazioni vengono meno. Formisano già dallo scorso anno voleva andare dopo 17 anni. Il club ha interiorizzato molte funzioni, il Napoli è un'impresa familiare che funziona".