Chiariello a CN24: "Anguissa inguardabile, mi dà fastidio vederlo camminare in campo. Manna? Sarebbe compatibile con il profilo di Conte"

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "CalcioNapoli24 Live" trasmissione in onda su CalcioNapoli24 Tv in onda sul canale 79 del Digitale Terrestre:

"Manna al Napoli? Sarebbe simpatico lo scambio tra lui e Pompilio. Si tratta di un profilo evidente, parliamo di uno che lavorava ai giovani della Juventus. Questo significa volersi affidare ad un direttore specializzato su questo. Giuntoli alla Juve è capo dell'area tecnica, Manna invece è il direttore sportivo: sono due ruoli diversi. Non è dato sapere che il Napoli oltre al Ds possa prendere anche un altro dirigente.

La stagione è finita nel peggiore possibile. Preparare una gara così importante, con un allenatore in nazionale, queste sono le conseguenze. Si sapeva di avere questa problematica. De Laurentiis non ha voluto vincolarsi al futuro con scelte emergenziali come Tudor perché questo errore lo aveva fatto con Gattuso. Preferisce fallire una stagione che fare scelte vincolanti dovute all'emergenza. Prendere Mazzarri è stata una scelta sbagliata e dissennata. Calzona è stato il meno responsabile dei tre allenatori.

Da campioni a brocchi non si può passare, un'analisi di coscienza se la devono fare i calciatori. Dico due nomi eclatanti come Anguissa, Rrahmani. Poi c'è Di Lorenzo che non sta facendo male ma non è quello dello scorso anno. Anguissa è inguardabile, mi dà fastidio vederlo perché cammina in campo e lo si è visto sul gol di sabato. Lo vedi abulico, non è più il guerriero di una volta. Rrahmani è diventato molliccio nei contrasti, nell'uno contro uno è molle. Prendiamo gol perché non diamo sportellate, andiamo a terra come pere cotte. Hien si è mangiato Osimhen nei duelli poi abbiamo Juan Jesus e Rrahmani che fanno il solletico a Scamacca.

Gli episodi hanno inciso tanto. La differenza l'ha fatta la difesa come ho detto prima. A livello di gioco non è stato il peggior Napoli della stagione. Ho visto gare vergognose ed inguardabili come contro Lazio. Roma e Torino dove non superammo la metà campo. In queste ultime gare bisogna avere dignità e pretendo di vedere in campo chi si gioca il futuro. Micheli ha sbagliato tutto, voglio capire chi andrà riconfermato e chi no.

Conte? Non so quali siano i rapporti che ha con Manna. Penso che Conte lo conosca bene perché Manna era all'U-23. Se dovesse essere Manna il Ds ho l'impressione che a Conte non possa dispiacere. Li vedrei compatibili".