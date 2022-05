Chiacchio: "Scontri Spezia-Napoli: ecco cosa rischiano i due club"

Eduardo Chiacchio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Spezia-Napoli? Da quello che ho visto mi sembra che arriveranno sanzioni ma limitate ad un'ammenda. Le due società risponderanno di responsabilità oggettiva, ma non dimentichiamo che la responsabilità maggiore è dello Spezia perchè è la squadra di casa a dover organizzare l'evento così come la sicurezza. Avere due settori così vicini non è stato disposto dal Napoli. Era lo Spezia che doveva provvedere ad evitare. Quello che succede fuori dallo stadio hanno conseguenze di natura penale, i club non c'entrano niente".