Chiacchio a CN24: "Manovra stipendi Juve? Bisogna fare attenzione al principio della continuazione sull'eventuale penalità"

"La parte che si sente danneggiata dall'incompatibilità del giudice può fare la ricusazione. Non sappiamo se la Juventus chiederà questo. Da legale credo sempre nella buona fede dei giudici. Senza ricusazione potrebbe invece verificarsi che il giudice in questione potrebbe astenersi dal giudizio. Evidentemente per Santoriello non c'erano i presupposti. Non conosco i fatti nei particolari, ma fossi un legale della Juve ci penserei su chiedere la ricusazione onestamente.

Quando un giudice viene ricusato nel processo penale viene sostituito da altro collega mentre nel processo sportivo l'organo giudicante senza tenere in considerazione le valutazioni del Pubblico Magistrato. Ricordiamo che la Juve è stata condannata sulla base di tre elementi: libro nero di Paratici, le testimonianze e le plusvalenze fittizie. Sono gli atti e non i pareri di un magistrato a portare a questa decisione la Corte Federale. Se non ci fossero stati quei tre elementi, il Procuratore Federale non avrebbe riaperto tutto con i fatti nuovi.

Manovra stipendi Juve? Con la sentenza definitiva di 15 punti di penalizzazione non credo ci sarà ulteriore mano pesante per gli stipendi. In queste situazione si invoca il principio della continuazione che porta a non avere una penalizzazione superiore a quelle già avute perchè a quel punto sarebbe una doppia sanzione in un medesimo procedimento"