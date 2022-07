Gaetano Fedele: "Momento di rivoluzione e confusione, si fa fatica anche a capire chi sarà il capitano del Napoli"

Notizie Napoli calcio. A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gaetano Fedele, agente:

Fascia capitano Napoli

Intervista Gaetano Fedele

“In questo momento davvero c’è una grossissima rivoluzione. Oggi hai anche difficoltà a capire chi farà il capitano del Napoli. Il capitano è determinante e deve dare continuità, deve far capire come funziona. Che credibilità può avere un capitano a scadenza contrattuale? Penso che l’esperienza debba servire a qualcosa. Dobbiamo abituarci ad un mercato con i giocatori che non restano più tanti anni nelle società, è diventata una moda arrivare a scadenza. Quando si arriva a questo significa che c’è una carenza di domanda perché mi chiedo come sia possibile che giocatori importanti non trovino squadra”.