Cherubini: "Garcia? Ho avuto la fortuna di lavorarci da vicino, di lui apprezzo una cosa"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Marco Cherubini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Le possibili scelte di Garcia? Ho avuto la fortuna di lavorarci da vicino, apprezzo le sue qualità umane e ogni tanto è anche troppo buono nella gestione del gruppo e delle situazioni, certe volte ci vorrebbe da mettere a posto le cose in un ambiente di lavoro. Il ko con la Lazio è stato una sorpresa, se giochi a fine agosto è normale che non tutto fili liscio, ma si è perso male e con delle disattenzioni difensive importanti, rischiano anche che il ko potesse essere ancora più duro. C’è bisogno di ragionare sul prosieguo della stagione, ora si entra nel periodo in cui non puoi permetterti errori: parte la Champions, giochi ogni tre giorni. Si è parlato tantissimo di Osimhen durante il mercato, sembrava potesse essere la priorità in uscita: Kim invece è stata una perdita importante, dava impostazione alla manovra dal basso e si è perso uno le cui caratteristiche non le ha Rrahmani e non le ha Juan Jesus”