Cheddira, l'agente: "Spero giochi domani al Maradona, vestire la maglia del Napoli è un sogno"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Bruno Di Napoli, agente dell’attaccante del Napoli, in prestito al Frosinone, Walid Cheddira.

“Cheddira domani spero che giocherà . Giocare al Maradona può essere una bella vetrina per lui, ce lo auguriamo. Siamo soddisfatti per l’impatto che ha avuto in serie A, è stato determinante nella prima fase della stagione e adesso è vero che sta giocando meno, ma quando lo fa ci mette sempre. Vestire la maglia del Napoli è un sogno, è la squadra campione d’Italia, la priorità lavora per dare continuità di risultati vive alla giornata. il suo obiettivo è migliorare sempre, giorno dopo giorno.Â

È molto duttile, non è un esterno alla Kvara, ma sicuramente può fare la seconda punta, giocare come faceva a Bari. È mobile, attacca la profondità , viene incontro. Sta crescendo e mette dentro nozioni tattiche di allenatori imparanti. Cheddira è molto ricettivo perché vuole migliorare. Di Francesco ha dato un’identità ad una squadra che è formata da tanti grani e tanti in prestito per cui non è facile. A Cheddira sta dando tanto dal punto di vista tecnico e tattico perché è un allenatore che gioca un calcio offensivo. Poi, il modulo attuale magari non gli consente di giocare tanto, ma quando lo fa è sempre funzionale. Credo che incontrare nel suo percorso un allenatore come Di Francesco gli possa solo fare bene"