Cheddira, l'agente: "Molti club interessati a gennaio! Il Napoli segue la sua crescita, sulla prossima stagione..."

Notizie calcio Napoli. Walid Cheddira, attaccante del Frosinone in prestito dal Napoli, è andato a segno nella sfida contro la Juve. A Sportitalia, il procuratore del calciatore Bruno Di Napoli ha parlato così della sua prestazione:

“Da un lato, quello del giocatore, siamo sicuramente contenti. La soddisfazione naturalmente non è al massimo per il risultato finale, però parlando di Walid siamo molto contenti. Ero a Torino e ho visto la grande prestazione che ha fatto, al di là del gol. Stiamo lavorando duramente in questo periodo in cui sta giocando di meno, si è fatto trovare pronto.

In cosa lo vede cresciuto, al di là dei numeri, dopo i primi mesi in A?

“Sicuramente sono contento dell’impatto che ha avuto. La Serie A è la Serie A, a mio avviso sta facendo un buon campionato, poi peccato che dal punto di vista realizzativo qualche gol in più poteva arrivare, ma è stato sfortunato. Penso che farà un finale di stagione importante e potrà essere determinante per la corsa salvezza del Frosinone. Basta vedere quanto fatto con la Juve: il gol, il lavoro per la squadra, la corsa”.

La rete è un premio per essere voluto rimanere a Frosinone? Qualche club si è interessato a lui a gennaio come è venuto a galla?

“Diversi club, sia in Italia che all’estero, dove è venuta fuori una possibilità importante. Lui ha sempre la sua volontà di rimanere a Frosinone, per raggiungere i suoi obiettivi. Non gli piace lasciare le cose a metà”.

Come lo ha sentito dopo Torino?

“Fare gol alla Juve è stata una soddisfazione personale vista la caratura dell’avversario, ma dopo la partita era sempre lo stesso Cheddira: concentrato, con i piedi per terra e già proiettato sulle prossime sfide”.

Il sogno nel cassetto rimane il Napoli: gli azzurri lo seguono?

“Sicuramente il Napoli lo sta seguendo. Speriamo innanzitutto che lui ora possa raggiungere continuità di minutaggio e che possa dimostrare le sue qualità. In tutte le partite che ha giocato, la prestazione l’ha sempre fatta. Il suo contributo l’ha sempre dato. Nella prima parte di stagione è stato determinante. Leggevo una statistica sul fatto che con lui in campo poche sconfitte, non è un caso, può dare una grossa mano a Di Francesco che ha puntato su di lui”.