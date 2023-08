Cessione Osimhen, Alvino: "ADL pronto a ripensarci, ora non bastano più nemmeno 200 milioni"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:"Osimhen ha un contratto che scade a giugno 2025, il Napoli non vacilla di fronte a offerte mega milionarie. Il coltello dalla parte del manico lo tiene De Laurentiis e il Napoli non ha ijntenzione di privarsi dell'attaccante tra i più forti d'Europa. Il prezzo è di 200 milioni al momento, ma se vai con 200 milioni è probabile anche che lui decida di ripensarci e aumentare il prezzo a 250. Io non vedo la voglia di Osimhen di spingere per andare via da Napoli".