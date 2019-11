Cesari sul caso Llorente-Atalanta: "Esterrefatto dalle parole di Rizzoli, è una follia: ha sdoganato un concetto!"

Ultime notizie calcio Napoli - Graziano Cesari, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Si gonfia la rete", trasmissione in onda su Radio Marte:

"Sono esterrefatto dalle dichiarazioni di Rizzoli sulla questione Llorente ed il mancato giallo. Ha sdoganato un concetto: quando il calciatore guarda il pallone non è mai rigore. E' una follia. Rizzoli ha dato una risposta democratica. Al di là delle designazioni, se guardiamo le terne, ci rendiamo conto che al Var ci sono arbitri esperti e questo vuol dire che gli arbitri non arbitrano più, accade quindi esattamente quello che ha detto Ancelotti. Con questo regolamento si è resa possibile ogni interpretazione e pure sul tocco di mano, non ci capisco nulla!

Siccome gli arbitri non sono capaci di giudicare, diamo rigore ad ogni tocco di mano così eliminiamo il problema. Se in cabina Var ci fosse un arbitro ed un giocatore anzichè il guardalinee sarebbe fantastico. Un assistente alle prime armi non va a dire al Var che c'è un'interpretazione diversa, ecco perchè non devono esserci due arbitri in cabina.

Colloqui tra arbitri? A volte sono inquietanti perchè ci sono delle cose pazzesche.

Orsato in campo e Irrati al Var? Irrati non vive un buon momento, ma mi pare che al Var stia andando bene. Spero in Orsato perchè è un ottimo arbitro e proprio perchè è un ottimo arbitro, certi errori non può farli".