Cesarano: "Pecoraro? Sa quel che dice, l'episodio di Pjanic indirizzò lo scudetto"

Ultime notizie calcio Napoli - Rino Cesarano, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Si sta valutando di concentrare il calcio nel centro sud, zona meno colpita dal Coronavirus, ma quello che il ministro Spadafora pare non capire che il calcio non è solo quello di Serie A e di Serie B. Il Napoli sta facendo, da parte sua, un gran lavoro sia per il Coronavirus che per il mercato perché non è facile individuare obiettivi di mercato in questa situazione. Poi alcuni governatori stanno facendo un gran lavoro, basti pensare che il Comune di Napoli ha già sanificato il San Paolo. Pecoraro? Se ha detto delle cose sa qualcosa. Ha aperto dei dubbi già insinuati in tutti quanti noi, fu assurda quella direzione di gara. L’episodio di Pjanic indirizzò la partita e lo scudetto, fu un colpo tremendo per il Napoli anche perché Sarri non era in grado di gestire una situazione di quel tipo”.