Calciomercato Napoli - Rino Cesarano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non escludo che il Napoli faccia un tentativo in extremis tra lunedì e martedì con Gattuso. De Laurentiis ha incassato il gradimento di tutti gli allenatori contattati. Da ottobre e novembre si è discusso di quel rinnovo con Rino senza arrivare ad una conclusione. L'attrito dopo Verona era dovuto anche ai cattivi risultati. Non è arrivato per caso"