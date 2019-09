Cesarano: "Il Liverpool è più forte ma il Napoli ha le armi giuste per batterlo! Llorente è stata un'idea intelligente"

Notizie Calcio - Rino Cesarano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il fatto che il Napoli ritenga la partita con il Liverpool una partita importante, molto importante, ma non straordinaria, dà la misura del livello raggiunto da squadra e società. Fermo restando che c'è sulla carta un divario evidente, il Napoli ha le armi per affrontare questo Liverpool con possibilità di successo, perché ha situazioni di gioco che possono mettere in difficoltà gli inglesi, che fuori casa, ballano un po'. C'è anche entusiasmo che non guasta mai e non euforia, che invece è pericolosa. Non dobbiamo dimenticare che la squadra di Klopp è più avanti di condizione avendo già giocato sette incontri ufficiali, cinque di Premier e due finali di coppe. Ho diversi dubbi sulla formazione, ma rispetto alla gara dello scorso anno, il Napoli ha possibilità di uscita anche a destra con Di Lorenzo, quindi bisogna capire come Ancelotti ha studiato la partita e quali sono le condizioni di Ghoulam. Ritengo fondamentale e vitale l'apporto del centrocampo che deve farsi trovare sempre a quattro e ricevere aiuto dall'attacco, il mio dubbio è su Zielinski che non si è mai fermato, se Ancelotti deciderà di puntare ancora sul polacco, credo che il centrocampo sarà formato da Allan, Fabian, Callejon e appunto Zielinski. Sono rimasto piacevolmente sorpreso da Elmas anche se sapevo dell'interesse del Napoli. Quella di Llorente è stata un'idea intelligente per quanto può dare in attacco soprattutto con i suoi movimenti".