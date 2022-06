Cesarano: "De Laurentiis dovrebbe rientrare a giorni dagli Stati Uniti, confronto con Spalletti faccia a faccia"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Rino Cesarano, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il mercato del Napoli? I tifosi ormai conoscono tanti particolari, c’è una crescita culturale in questo settore: si ragiona sull’età dei giocatori, sull’entità dei contratti al lordo e non al netto. C’è una presa di coscienza di fronte ad una minoranza che vorrebbe colpi ad effetto: il Napoli è una delle poche società con proprietà italiana e bisogna un attimo confrontarsi con le disponibilità del club. Una garanzia di oculatezza c’è tutta, De Laurentiis mi risulta dovrebbe rientrare a giorni dagli Stati Uniti ed il confronto con Spalletti sarà faccia a faccia e non più telematico”