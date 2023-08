Cerchione: "Zielinski resta e rinnova, per Lozano offerta dagli USA. I possibili sostituti del messicano"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Luca Cerchione è intervenuto ai microfoni di Sportitalia durante la trasmissione “Aspettando Calciomercato”:

"Zielinski si lega al Napoli a vita, accetterà rinnovo a ribasso che con i bonus ammonterà allo stesso ingaggio che prende ora. Lozano? ADL annunciò che chi non voleva rinnovare alle sue condizioni sarebbe stato messo ai margini e con il messicano è stato così. È arrivata un’offerta convincente dalla MLS e potrebbe essere questa la strada. Il Napoli non vuole tenerlo in tribuna, il giocatore voleva Spagna o Inghilterra ma le offerte non sono arrivate.

Sostituti? Orsolini gradito poco perché le richieste di 12 milioni del Bologna sono ritenute alte per un giocatore che può venire a zero l’anno prossimo, la preferenza ora è Bakayoko del PSV, secondo posto Zhegrova del Lille. Per entrambi valutazioni tra i 10 15 milioni con decreto crescita, quindi il Napoli non pagherebbe l’irpef”.