"Il #Napoli non meritava una sconfitta così pesante, ma non è un caso che in almeno due - forse in tutti e tre - gol ci sia stato lo zampino, ovviamente in negativo, di colui il quale, di fatto, è stato il sostituto di Kim. Una volta appurato che la scommessa #Natan non fosse all’altezza, la società aveva l’obbligo di sostituirlo nel mercato di gennaio. Errare è umano, perseverare è diabolico". Questo il tweet del collega di Radio1station, Luca Cerchione, post Napoli-Atalanta 0-3.