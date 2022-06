Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Politano più vicino al Valencia che alla Fiorentina, fa una valutazione alta il Napoli di lui. Ospina non ha ancora deciso il suo futuro e da capire se andrà al Real Madrid. Torreira non arriverà al Napoli, ha offerte all’estero e in Italia ci pensano Roma e Lazio".