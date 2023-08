Ceccarini: "Napoli, entro venerdì un centrocampista. Demme in uscita, su Gaetano..."

Notizie Calcio Napoli – Il collega Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Amrabat? Oggi la squadra più vicina è il Manchester United, serve però che facciano un’offerta congrua con le richieste della Fiorentina che lo valuta sui 30 milioni, che possono diventare 25. Dovessi sbilanciarmi direi che probabilmente andrà in Premier League. Il 31 gennaio scorso arrivò offerta del Barcellona ma la Fiorentina disse no perché non avrebbe avuto modo di sistemare il centrocampo, si era detto che fosse sul mercato per volontà sua ma ora la situazione è questa. Rapporti Commisso-ADL sono ottimi, si dovrebbe chiedere a Garcia se Amrabat è il giocatore congeniale al suo gioco, penso che il Napoli prenderà un centrocampista con Gaetano che va a Frosinone. Lo Celso in prestito con diritto si può fare, io ti dico che un centrocampista arriverà da qui a venerdì, Demme resta in uscita”.