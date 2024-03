Ceccarini: "Meluso-Napoli, futuro da decifrare. Il Napoli monitora tre profili come DS"

Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su TMW scrive sulla situazione Ds in casa Napoli:

"Riguardo a quest’ultimo la situazione è in evoluzione, nel senso che il futuro di Meluso è da decifrare. Il suo contratto scade a giugno ma esiste una clausola di opzione di rinnovo unilaterale fino al 2025 che il club può esercitare prima di giugno. Il presidente De Laurentiis, in attesa di una decisione finale, sta monitorando anche altri profili. Tra i nomi valutati c’è sicuramente quello di Igli Tare, che ha lasciato la Lazio nell’estate 2023 dopo averci lavorato per 14 anni. Oltre a lui c’è anche Frederic Massara, che ha concluso il suo rapporto con il Milan da alcuni mesi. 4 stagioni in rossonero dove tra l’altro in coppia con Maldini nel 2021-2022 ha vinto anche lo scudetto. Nel passato vanta anche esperienze con Palermo, Inter e Roma.

Tra i pensieri di De Laurentiis c’è spazio anche per gli emergenti. Uno di questi è Pietro Accardi, che sta facendo molto bene ad Empoli e potrebbe essere una soluzione molto simile a quella di 8 anni fa quando il presidente decise di affidarsi a Cristiano Giuntoli, allora al Carpi. Insomma il Napoli presto dovrà fare i suoi passi, anche se adesso l’obiettivo primario è centrare la qualificazione in Champions".