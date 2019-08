Ceccarini: "Lukaku? Il Napoli sta lavorando verso Lozano! James alla fine andrà al Napoli. Icardi? Tutto può succedere"

Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Lukaku? La sua posizione la vedo abbastanza difficile, a mio parere il Napoli sta lavorando più verso Lozano e James. Icardi? Può succedere di tutto. James? Se dovesse succedere qualcosa di positivo per Rodriguez accadrà negli ultimi giorni, secondo me alla fine andrà al Napoli. Elmas? Mi fido della società per questo acquisto, sono positivo a riguardo".