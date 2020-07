Ceccarini: "Lucas Moura al Napoli se Milik andasse al Tottenham. Under? Più Bernardeschi"

Ultime calcio - Niccolò Ceccarini, collega di Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli si è sbilanciato su Osimhen perché sa che Milik non rinnoverà ed è molto lontano. Ho ottime relazioni su Osimhen, si è già reso conto dell’affetto dei tifosi. La prossima settimana sarà decisiva per trovare un accordo col Lille su una base di 50 milioni di euro, oppure inserendo Ounas nell’affare. Se poi andasse via Koulibaly potrebbe essere Gabriel, sempre del Lille, il sostituto. Under può essere una soluzione, ma se la Juventus inserisse Bernardeschi nell’affare Milik potrebbe essere lui il nuovo esterno. La Roma viaggia in condizioni economiche non buone e quindi Under è più prendibile. Se poi Milik andasse al Tottenham potrebbe arrivare in cambio Lucas Moura”.