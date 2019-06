Ceccarini: "Juventus per la difesa il sogno è Koulibaly ma la valutazione è di 150 milioni"

Niccolò Ceccarini ha scritto nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

"In attesa di Maurizio Sarri, la Juventus si sta muovendo per consegnare al più presto al nuovo allenatore la squadra al completo. Ci sono alcune linee guida. Partiamo dalla difesa. Qui il sogno si chiama Koulibaly, un giocatore in grado di spostare gli equilibri. La Juventus sarebbe fortemente interessata ma la valutazione di 150 milioni di euro fatta dal Napoli ha subito smorzato il tentativo. È chiaro però che in questo settore Paratici farà sicuramente qualcosa di molto importante".