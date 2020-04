Ceccarini: "Icardi? Se la Juventus lo vuole, lo prende e basta: l'Inter preferirebbe il Napoli che non è diretta concorrente per lo scudetto. Su Zielinski e Milik..."

Ultime calcio - Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli sta facendo un lungo giro di orizzonti per sondare le possibilità nei vari reparti. La partenza di Milik potrebbe aprire ad Azmoun che piace ma lo Zenit non vorrebbe cederlo e anche per Jovic ci sono problematiche. Gattuso vuole trattenere Mertens, questo è certo, poi serve un attaccante. Sono tanti i calciatori nel mirino ma non si è spinto per nessuno. Icardi? Se la Juventus lo vuole, lo prende e basta. L'Inter preferirebbe il Napoli che non è diretta concorrente per lo scudetto. Zielinski e Fabian? Quando parlo di Zielinski ricordo sempre da quanto tempo se ne sta parlando. Per mettere in piedi questo rinnovo c'è voluto tantissimo tempo. Ci sarà anche il rinnovo di Maksimovic. Per Mertens bisognerà capire la prossima mossa: l'Inter resta interessata ma credo arriverà rinnovo. Per Fabian deve arrivare l'offerta irrinunciabile per cederlo: magari dal Real ma credo che resti. Difesa? Sulla fascia sinistra si valuterà la situazione Ghoulam. Il discorso è ampio Tsimikas è seguito da tempo e potrebbe essere la scelta definitiva. Va seguita la situazione Hysaj che potrebbe andare via. Poi c'è Callejon che è importante per la rosa azzurra: ha saltato poche partite e nessuno mai ci ha voluto rinunciare".