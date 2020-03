Ceccarini: "Icardi-Napoli, sarebbe opportuno riprovarci. Milik andrà via con l'offerta giusta"

Ultime calcio - Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ora si deciderà e parlerà in Lega calcio cosa fare con il calcio giocato, ma credo che fino a giugno non si possa scendere in campo. Magari si ripartirà a porte chiuse, non si può pensare a 30-40 mila persone negli stadi. Poi ci sono le priorità relative alle scuole. Il Napoli è vicino all'accordo con Mertens, ma se dovesse arrivare una proposta allettante per Milik si potrebbero separare le strade. Icardi? Non è detto che resti al Psg, sarebbe opportuno provarci. Cavani andrà all'Atletico Madrid, ma non so se Icardi è il giocatore prescelto per sostituirlo e non so neanche se vogliare stare a Parigi. Non so ora quando se ne riparlerà. Potremmo anche pensare ad Icardi alla Juventus".