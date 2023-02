Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW:

"Notizie su Osimhen? Un giocatore con questa media realizzativa sicuramente affascina mezza Europa. È cresciuto tanto. Io non ho un club, in particolar modo, pressante sul nigeriano. Però bisogna sempre stare attenti alla Premier. Io mi domando se hanno spesso 120 milioni per un centrocampista come Enzo Fernandez, quanto possono spendere per un attaccante come Osimhen".