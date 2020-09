Ceccarini a Kiss Kiss: "Alla fine Koulibaly andrà al City. Più Szoboszlai che Nandez per il Napoli, ma il vero obiettivo è Veretout"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Secondo me alla fine Koulibaly andrà al City, ma quando si parla di mercato bisogna vivere giornalmente. Domani potrebbe spuntare un’altra squadra per Koulibaly come il PSG. Nandez o Szoboszlai? Più Szoboszlai per il Napoli, ma il vero obiettivo è Veretout. Under al Napoli? Non so se possa essere un’operazione slegata da quella Milik. Bisogna vedere se la Juventus prenderà Suarez, in quel caso Dzeko non si muove. A quel punto per il Napoli potrebbe essere complicato trovare una nuova soluzione in Italia per Milik”.