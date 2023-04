CdS, Zazzaroni: "Senza infortuni la Juventus sarebbe in lotta con il Napoli"

Notizie Calcio - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere della Sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Italia 1 durante la trasmissione Pressing:

“Non ho visto una brutta Juventus soprattutto nel secondo tempo e ci poteva stare anche il pareggio per lo sforzo finale. La Lazio ha preso 22 gol in meno dello scorso anno e poi nel palleggio ha una capacità in velocità straordinaria”. Poi è intervenuto Sandro Sabatini: “La Juventus al completo è più forte della Lazio ma con gli indisponibili è poco più forte”.

Trevisani non ha gradito le parole del collega: “Ma cosa dici questa Juventus è meno forte di una Lazio che ha giocato metà campionato senza Immobile?”.

Zazzaroni ha espresso la sua convinzione sulla stagione dei bianconeri: “Fatemi dire che Trevisani parla per antipatie e simpatie peggio di me. Non tiene conto che per mesi la Juve ha giocato con Soulé, Fagioli e Miretti. Vlahovic è in condizioni pietose, Chiesa non può giocare 90 minuti, su Di Maria non parlo più”.

"C’è una rosa virtuale e reale della Juventus. Probabilmente in altre condizioni sarebbe molto vicina e in lotta con il Napoli. Nonostante dite che faccia ca**re in campo”.