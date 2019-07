CdS, Zazzaroni: "Il Napoli vuole chiudere una punta a prescindere da James, il colombiano potrebbe non essere così blindato"

Ivan Zazzaroni, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte per parlare delle ultime notizie sul mercato Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: “James Rodriguez? Per come il Napoli si sta muovendo, le ipotesi sono due: il club ha l’accordo col giocatore e aspetta che il Real abbassi le richieste oppure il calciatore non è così blindato e quindi c’è il rischio di perderlo. Al di là di James, il Napoli vuole chiudere una punta. Nicolas Pepè? In Francia se ne parla benissimo, ma il Lille è una bottega cara. Certo, non è una prima punta, ma neanche Mertens lo è eppure gioca lì davanti. Dopo le parole di De Laurentiis dubito che Icardi possa arrivare a Napoli”.