Cds, Marolda: "Adl non prenderà De Rossi. Juve aiutata? Maradona diceva una cosa molto chiara..."

Francesco Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21:

“Ancelotti ha tirato le somme con l'Inter: calciatori messi nei propri ruoli, con Fabian che fa due gol. Il Napoli ha segnato 3 gol con i centrocampisti e uno con un attaccante ma non con il centravanti: serve quello a questa squadra. Il Napoli ora deve pensare a fare un passo in avanti. De Rossi? Non penso proprio che ADL pensi a prenderlo. Juve aiutata? Se vince tanti scudetti consecutivi un motivo ci sarà, ma è anche vero che qualche aiutino c'è stato e ci sarà. Maradona, però, diceva che non bisogna dare agli altri le colpe delle cose che non si riesce a fare. Sarri? Andasse alla Juve per capire se capace di vincere oppure no. I tifosi resterebbero delusi, ma a me non interessa nulla se diventa bianconero”.